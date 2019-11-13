Her ay belirlenen tarihler aralığında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelerine evde bakım maaşı ödeniyor. Kasım ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde evde bakım maaşının ödendiği iller merak edilmeye başlandı. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar e-Devlet üzerinden evde bakım maaşı sorgulama işlemi hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ