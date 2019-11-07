Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 20 yıl vadeyle dar gelirli vatandaşlara konut müjdesi verdi. Albayrak, 'Türkiye için değişim başlıyor' sloganıyla başlatılan iş dünyası ile buluşma programları kapsamında Samsun'da konuştu. Peki, Asgari ücretli ne kadar kredi çekebilir 2019? Bakan Albayrak açıkladı!

ASGARİ ÜCRETLİ NE KADAR KREDİ ÇEKEBİLİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Anadolu Ajansı'nın haberine göre Samsun'da iş dünyası ile buluşma toplantısında yaptığı konuşmada, "Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finansman altyapısını tamamladık. 20 yıl vadeyle ve bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira hatta kiradan daha ucuz bir maliyetle bu gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak finansal altyapıyı tamamladık." dedi.

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