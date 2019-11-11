3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge hakkındaki son gelişmeler, polis, din görevlisi, hemşire ve öğretmenleri yakından ilgilendiriyor. 3600 ek gösterge ile birlikte 1 milyon üzeri kamu görevlisinin maaş, tazminat ve emekli aylıklarında artış yaşanacak. Son olarak konu hakkında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik süreci olumlu değerlendirdiklerinin altını çizmişti. Peki, ek gösterge ile memur maaşları ne kadar artacak? İşte cevabı...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yakın bir süreçte yaptığı açıklamada "Bakanlığımızın 3600 ek gösterge ile çalışması devam ediyor." ifadelerine yer verdi.