Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 11.11.2019 17:54
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 17:58

Gözler orada! ne zaman çıkacak? ile ne kadar artacak?

düzenlemesi hakkında yaşanan son gelişmeler yüz binlerce memur tarafından yakından takip ediliyor. Bir süre önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 3600 hakkında açıklama yapmıştı. Bu kapsamda yüz binlerce memur sorusuna yanıt arıyor. Peki, 3600 ek gösterge ile ne kadar artacak?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge hakkındaki son gelişmeler, polis, din görevlisi, hemşire ve öğretmenleri yakından ilgilendiriyor. 3600 ek gösterge ile birlikte 1 milyon üzeri kamu görevlisinin maaş, tazminat ve emekli aylıklarında artış yaşanacak. Son olarak konu hakkında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik süreci olumlu değerlendirdiklerinin altını çizmişti. Peki, ek gösterge ile memur maaşları ne kadar artacak? İşte cevabı...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yakın bir süreçte yaptığı açıklamada "Bakanlığımızın 3600 ek gösterge ile çalışması devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriGözler orada! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Ek gösterge ile memur maaşları ne kadar artacak?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri