Asgari Ücret konusunda hükümetten adım bekleyen çalışanlar, 2020 zammını merak eder oldular. Bu kapsamda işveren tarafından verilecek asgari ücret maaş zammının dışında, devletin asgari ücrete ek zam konusunda atabileceği öngörüler değerlendiriliyor. Asgari ücretlilere ek destek olarak sunulacak paketin içerisinde vergi indirimi ve işverenden kesilen sigorta prim yüzdesi indirimi de gündemde. Peki 2020 asgari ücret zammı ne kadar olması hedefleniyor? Asgari ücrete ne kadar olacak?

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamlarıyla belirlenecek. Zam miktarının Aralık ayında netleşmesi bekleniyor. Asgari ücret 2018 yılında 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılında %26,05 oranında zam yapılmış ve asgari ücret, Net 2 bin 20 TL, Brüt ise 2.558 TL olmuştur.

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