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  • 11.11.2019 17:34
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 17:56

Milyonlar bekliyor! e ek yapılacak mı?

Milyonlarca le çalışan 2020 yılında yapılacak ma kitlenmiş durumda. Merakla beklenen asgari ücret zam oranı görüşmelerinin Aralık ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Asgari ücret görüşmelerinden çıkacak olan zam oranı milyonlarca asgari ücretle çalışanı ya sevindirecek ya da hüsrana uğratacak. Şuan baktığımız zaman asgari ücret ile çalışan vatandaşların brüt maaşları 2558 TL. Bu ödemeye ayrıca en az 191 AGİ ödemeleri ekleniyor. Damga vergisi, gelir vergisi, işsizlik fonu ödemesi, SGK prim ödemesi kesintileri yapılıyor. Asgari ücretliye kalan tutar ise 2020 TL oluyor. Devlet şimdi, işverenle karşı karşıya gelmeden asgari ücrete ek destek formülü yapmaya hazırlanıyor.

Milyonlar bekliyor! Asgari ücrete ek zam yapılacak mı?

Asgari Ücret konusunda hükümetten adım bekleyen çalışanlar, 2020 zammını merak eder oldular. Bu kapsamda işveren tarafından verilecek asgari ücret maaş zammının dışında, devletin asgari ücrete ek zam konusunda atabileceği öngörüler değerlendiriliyor. Asgari ücretlilere ek destek olarak sunulacak paketin içerisinde vergi indirimi ve işverenden kesilen sigorta prim yüzdesi indirimi de gündemde. Peki 2020 asgari ücret zammı ne kadar olması hedefleniyor? Asgari ücrete ne kadar olacak?

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamlarıyla belirlenecek. Zam miktarının Aralık ayında netleşmesi bekleniyor. Asgari ücret 2018 yılında 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılında %26,05 oranında zam yapılmış ve asgari ücret, Net 2 bin 20 TL, Brüt ise 2.558 TL olmuştur.

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