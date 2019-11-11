Engelli ve yaşlıların bakımı için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere evde bakım aylığı veriliyor. Kasım ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde bakım evde aylığı alan vatandaşlar maaşların yatırıldığı illeri öğrenmek istiyor. Peki, 11 Kasım evde bakım maaşı yatan iller nasıl öğrenilir? İşte evde bakım aylığı sorgulama işlemine dair detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ