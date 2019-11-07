Asgari ücret zammı ve AGİ ne kadar olacak? 2020 yılına geldiğimiz şu günlerde asgari ücret ve AGİ hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Milyonlarca kişi asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamları asgari ücret zammı için belirleyici etken olacak. Peki, 2020 asgari ücret görüşmeleri ne zaman yapılacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamlarıyla belirlenecek. Zam miktarının Aralık ayında netleşmesi bekleniyor. Asgari ücret 2018 yılında 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılında %26,05 oranında zam yapılmış ve asgari ücret, Net 2 bin 20 TL, Brüt ise 2.558 TL olmuştur.