Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 07.11.2019 16:56
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 17:06

Milyonların gözü orada! zammı ve ? Görüşmeler ne zaman yapılacak?

Yeni yıl heyecanlı için bekleyiş başladı. 2020 yılına az bir zaman kala milyonlarca vatandaşın görüşmeleri için bekleyişi sürüyor. Kasım ayının ilk günlerde vatandaşlar özellikle asgari ücretin ne kadar olacağını ve zam görüşmelerinin hangi tarihte başlayacağını merakla sorgulatıyor. Asgari ücrete yapılacak zam oranı için ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamları belirleyici olacak. Peki, asgari ücret zammı ve ? ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

Asgari ücret zammı ve AGİ ne kadar olacak? 2020 yılına geldiğimiz şu günlerde asgari ücret ve AGİ hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Milyonlarca kişi asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamları asgari ücret zammı için belirleyici etken olacak. Peki, 2020 asgari ücret görüşmeleri ne zaman yapılacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamlarıyla belirlenecek. Zam miktarının Aralık ayında netleşmesi bekleniyor. Asgari ücret 2018 yılında 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılında %26,05 oranında zam yapılmış ve asgari ücret, Net 2 bin 20 TL, Brüt ise 2.558 TL olmuştur.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMilyonların gözü orada! Asgari ücret zammı ve AGİ ne kadar olacak? Görüşmeler ne zaman yapılacak?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri