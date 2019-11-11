Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 11.11.2019 10:15
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 10:22

, "Fersah" ile Türkiye'nin gücüne güç katacak

, son 10 yıldaki performansıyla "sonar pazarında" güçlü bir küresel oyuncu haline geldi. Şirket tarafından yurt içinde ve dışında 36 denizaltı ve su üstü platformu için 33 yerli ve özgün su altı akustik sistemi kullanıma sunuldu. 37 sistem için sözleşme takvimlerine uygun çalışmalar devam ediyor. Deniz Kuvvetlerine taktik alanda önemli yetenek kazandıracak sonar sistemi Fersah, ihracat fırsatlarıyla ASELSAN'ın küresel oyuncu nitelemesini pekiştirecek.



Su altı akustik ve sonar sistemleri alanında küresel oyuncu haline gelen ASELSAN, bu alanda geleceği şekillendiriyor.

Son yıllarda yapılan farklı küresel sonar sistem pazar analizlerinde ASELSAN, "küresel ana oyuncu" ya da "dikkati çeken oyuncu" olarak adlandırılıyor.

Bunlardan biri olan "Sonar System-Global Market Outlook 2017-2026" raporunda sonar sistemleri pazarındaki ana oyuncular başlığında, Northrop Grumman, Thales ve Kongsberg gibi firmalarla birlikte ASELSAN da 14 ana oyuncu başlığı altında inceleniyor. Bu değerlendirmelerin kriterlere dayalı ve derinlemesine yapılan "sonar pazarı" inceleme raporlarında olması dikkati çekiyor.

ASELSAN için küresel oyuncu nitelemesinin, su altı akustik dünyasını yönlendiren raporlarda yer almasını sağlayan gerçeğin ardında geniş bir çeşitlilikte yapılan çalışmalar ve bunları dayandırdığı bilgi birikimi, altyapı ve insan kaynağı kalitesi yer alıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriASELSAN, "Fersah" ile Türkiye'nin gücüne güç katacak
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri