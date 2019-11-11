



Su altı akustik ve sonar sistemleri alanında küresel oyuncu haline gelen ASELSAN, bu alanda geleceği şekillendiriyor.

Son yıllarda yapılan farklı küresel sonar sistem pazar analizlerinde ASELSAN, "küresel ana oyuncu" ya da "dikkati çeken oyuncu" olarak adlandırılıyor.

Bunlardan biri olan "Sonar System-Global Market Outlook 2017-2026" raporunda sonar sistemleri pazarındaki ana oyuncular başlığında, Northrop Grumman, Thales ve Kongsberg gibi firmalarla birlikte ASELSAN da 14 ana oyuncu başlığı altında inceleniyor. Bu değerlendirmelerin kriterlere dayalı ve derinlemesine yapılan "sonar pazarı" inceleme raporlarında olması dikkati çekiyor.

ASELSAN için küresel oyuncu nitelemesinin, su altı akustik dünyasını yönlendiren raporlarda yer almasını sağlayan gerçeğin ardında geniş bir çeşitlilikte yapılan çalışmalar ve bunları dayandırdığı bilgi birikimi, altyapı ve insan kaynağı kalitesi yer alıyor.