N11 11.11 indirim kampanyası bitti mi sorusu araştırılıyor. N11 indirim kampanyası 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. Online alışveriş her geçen gün yaygınlaşıyor. Dünya çapında alışveriş siteleri de her yıl düzenledikleri özel günlerle kullanıcıların alışveriş yapmasını teşvik ediyor. Türkiye'den bir internet alışveriş sitesi de bugün 24 saat süren alışveriş festivali düzenleyecek.11 Kasım'a özel indirim düzenleyerek adından aylarca söz ettiren n11.com aşırı ziyaretçi nedeniyle sunucuları ara ara cevap vermiyor.

N11 İNDİRİMİ NE ZAMAN BİTECEK?

İndirim saat 00.00, 12.11.2019 tarihinde sona erecek

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