



Dolar kuru ne kadar? Yatırımcıların yakından takip ettiği dolar/TL, 11 Kasım'a 5,7731 bandında başladı. Dolarda dalgalı seyir sürüyor. Piyasalar ABD'de 13 Kasım'da gerçekleşecek ABD-Türkiye görüşmelerini bekliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 11 Kasım güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

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