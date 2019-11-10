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  • 11.11.2019 06:56
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 06:56

Son dakika: yeni haftaya hareketli başladı! 11 Kasım ve oldu? Güncel döviz kurları

da son dakika gelişmesi... Geçtiğimiz hafta 5.7570/5.7600 seviyesinde kapanan dolar/TL, Erdoğan-Trump görüşmesinin gerçekleşeceği haftaya 5,7731 seviyesinde başladı. Piyasalarda 13 Kasım'da gerçekleşecek ABD-Türkiye görüşmesi izlenecek. Peki, bugün ve oldu? İşte 11 Kasım güncel döviz kurları...


Dolar kuru ne kadar? Yatırımcıların yakından takip ettiği dolar/TL, 11 Kasım'a 5,7731 bandında başladı. Dolarda dalgalı seyir sürüyor. Piyasalar ABD'de 13 Kasım'da gerçekleşecek ABD-Türkiye görüşmelerini bekliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 11 Kasım güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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