Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Temizlik ürünü BORON yüksek nitelikli bir pazarda 10 aylık kısa bir süre içinde yüzde 8'lik bir pazar payına sahip oldu." dedi.
HEDEF 32 BİN TON
Bakan Dönmez, "Toplam 30 bin ton satış rakamına ulaştık. Yıl sonunda, 32 bin tona ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
HEDEF 32 BİN TON
Bakan Dönmez, "Toplam 30 bin ton satış rakamına ulaştık. Yıl sonunda, 32 bin tona ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
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