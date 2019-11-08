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  • 08.11.2019 11:12
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 11:19

Bakan Fatih Dönmez açıkladı: 'da 30 bin ton satış rakamına ulaşıldı

ve Dönmez: "Temizlik ürünü yüksek nitelikli bir pazarda 10 aylık kısa bir süre içinde yüzde 8'lik bir pazar payına sahip oldu. Toplam 30 bin ton satış rakamına ulaştık. Yıl sonunda, 32 bin tona ulaşmayı hedefliyoruz."

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