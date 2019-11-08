4/D'li taşeron işçi asgari ücret zammı ve ek ödeme için üzen bir haber geldi. Bu bağlamda taşeron işçiye maaş zammı da hedef enflasyona göre yapılacak. İşçiler kadroya alınmasının ardından YHK kararına devam etti ve yüzde 4+4 maaş zammı aldı. Aynı zamanda taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret miktarında zam yapılması konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek. 4/D'li taşeron işçi asgari ücret zammı ve ek ödeme ile ilgili gelişmeler ve son dakika taşeron haberleri sayfamızda

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2020 YILI TAŞERON İŞÇİ EK ÖDEMELERİ

2020 yılında taşeron işçilerin alacakları en önemli ek ödeme tediye ikramiyesi olacak. Yıllık 52 gün üzerinden 4 taksit halinde ikramiye alacak olan taşeron işçiler bu ikramiyeleri maaş oranlarına göre alacaklar. En az ödeme 2019 yılında 792 TL ile asgari ücretli taşeron işçilere ödenirken bu rakamın 2020 yılında artması bekleniyor.

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