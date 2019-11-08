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  • 08.11.2019 11:07
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 11:56

Son dakika: Bakan Pekcan'dan ihracatçılara destek müjdesi

Son dakika haberine göre , ihracatçılara destek müjdesi verdi. Pekcan, "İhracatta devlet destekleri kapsamında yıl sonuna kadar ihracatçılarımıza 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz" dedi.

Hükümetten ihracatçılara destek müjdesi

, ihracatçılara destek müjdesi verdi. Bakan Pekcan, "İhracatta devlet destekleri kapsamında yıl sonuna kadar ihracatçılarımıza 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.

Pekcan, "31 Ekim itibarıyla 6,5 ton uyuşturucu, 9,2 milyon kaçak sigara, 123 bin 418 kaçak elektronik sigara, 16 bin 600 ton kaçak akaryakıt yakaladık" bilgisini paylaştı

Öte yandan Bakan Pekcan, "10 ayda yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünün ithalatına izin vermedik, bunları geri gönderdik." dedi..

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