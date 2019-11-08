Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçılara destek müjdesi verdi. Bakan Pekcan, "İhracatta devlet destekleri kapsamında yıl sonuna kadar ihracatçılarımıza 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.
Pekcan, "31 Ekim itibarıyla 6,5 ton uyuşturucu, 9,2 milyon kaçak sigara, 123 bin 418 kaçak elektronik sigara, 16 bin 600 ton kaçak akaryakıt yakaladık" bilgisini paylaştı
Öte yandan Bakan Pekcan, "10 ayda yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünün ithalatına izin vermedik, bunları geri gönderdik." dedi..
Son dakika: Bakan Pekcan'dan ihracatçılara destek müjdesi
Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçılara destek müjdesi verdi. Pekcan, "İhracatta devlet destekleri kapsamında yıl sonuna kadar ihracatçılarımıza 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçılara destek müjdesi verdi. Bakan Pekcan, "İhracatta devlet destekleri kapsamında yıl sonuna kadar ihracatçılarımıza 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.
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