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  • 07.11.2019 13:13
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 13:20

, ve taşıt kredisi oranları! İşte 0.49 taşıt kredisi hesaplama işlemleri...

1 Ekim 2019 tarihinde otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun koşullarda finansman sağlamak amacıyla  Ziraat sı, ve Vakıfbank tarafından bir kampanya başlatılmıştı. Bugünden itibaren , ve ’da yine aynı amaçlar doğrultusunda taşıt finansmanı kampanyası başlattı. Örneğin, 50 bin lira kredi için, yüzde 0.49 den 36 ay vadede taksit tutarı 1545 lira oluyor. Aynı faiz oranından 120 bin TL kredi için 18 ay 7 bin 45 TL taksit ödeniyor. İşte Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım taşıt kredisi faiz oranları ve 0.49 taşıt kredisi hesaplama işlemleri

0.49 faiz ile taşıt kredisi hesaplama işlemleri...

Taşıt kredisinde yüzde 0.49-0.69 arası faiz kampanyasına üç kamu katılım bankası daha dahil oldu. Bugünden itibaren Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım'da yine aynı amaçlar doğrultusunda taşıt finansmanı kampanyası başlatıyor. Üç kamu katılım bankası, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile yaptıkları işbirliğiyle yıl sonuna kadar müşterilerine uygun oranlı finansman avantajı sunuyor.

Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için uygulanacak oran ve tutarlar aşağıdaki şekilde olacak:

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HaberlerEkonomi HaberleriZiraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım taşıt kredisi faiz oranları! İşte 0.49 taşıt kredisi hesaplama işlemleri...
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