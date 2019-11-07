Taşıt kredisinde yüzde 0.49-0.69 arası faiz kampanyasına üç kamu katılım bankası daha dahil oldu. Bugünden itibaren Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım'da yine aynı amaçlar doğrultusunda taşıt finansmanı kampanyası başlatıyor. Üç kamu katılım bankası, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile yaptıkları işbirliğiyle yıl sonuna kadar müşterilerine uygun oranlı finansman avantajı sunuyor.

Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için uygulanacak oran ve tutarlar aşağıdaki şekilde olacak:

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