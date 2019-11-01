Taşeron son dakika kadro haberleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde 2020 yılı yatırım ve finansman kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de taşeron işçi ve mevsimlik geçici işçilerin kadroya alınmasına ilişkin karar yayımlandı. Karara göre KİT'ler ihtiyaca göre 2020'de taşeron işçileri kadroya alabilecek. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan yazıya göre, sürekli işçi kadrosu için boş kadro bulunacağı durumlarda 2 sayılı kararnamenin 8. Maddesi uyarınca kadro ihdas edilmeksizin atama işlemi tesis edilmemesi istendi.

TAŞERON KİT SON DAKİKA HABERLERİ

KADROYA GEÇMEK İÇİN 2 YIL ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 . maddesinde , KİT 'lerdeki taşeron işçilerin kadroya alınması için şu ifadelere yer verildi:

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 tarihi itibariya en az 2 yıl kesintisiz olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir.

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