EYT yasası çıkacak mı? sorusu yanıt buluyor. Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan EYT konusunda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Emekli olabilmek için prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen EYT'liler ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. EYT'lilere ilişkin olarak 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda herhangi bir detay yer almadığı bildirldi. Peki, EYT ne oldu? İşte 7 Kasım EYT'de son gelişmeler...

EYT'DE SON DURUM

Hürriyet'in haberine göre, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, kısa adı EYT olan emeklilikte yaşı takılanlara pek de müjdeli haber gözükmüyor. Eylül ayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT mağdurları ile görüşülmesi için Sosyal Politikalar Kurulu'nu görevlendirmişti. Bu da emeklilikte yaşa takılanlar için bir umut ışığı olmuştu. Hatta bu konuda 2020 yılında yeni gelişme yaşanacağı bile söyleniyordu. Ancak 2020 Yılı Programı'nda, bu konuda bir aksiyon alınacak gibi gözükmüyor.