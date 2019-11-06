Kamu bankalarından beklenen faiz indirim müjdesi geldi! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel kredilerde faiz oranları güncellendi! İşte kamu bankalarının yeni faiz indirimi ayrıntıları... Halihazırda müşterilerine en uygun faiz oranlarını sunan kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, yaptığı indirim ile yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ziraat Bankası çalışanın artısı tüketici kredisi paketinde uygulanan faiz oranı aşağı çekildi. Kredi faiz oranı %1,25 seviyesinden %1.17 seviyesine düşürüldü

KONUT KREDİSİ DÜŞECEK Mİ?

Analistler, konut kredisinde Merkez Bankası'nın temmuz toplantısının ardından yüzde 0.99 seviyesine çekilen faizin yüzde 0.90'a inebileceği görüşünde. Ticari kredi faizlerinin ise yüzde 14 seviyesine inmesi gerektiği belirtiliyor. İş dünyası temsilcileri ise bankaların bir an önce adım atmasını bekliyor.

KAMU BANKALARINDAN FAİZ İNDİRİMİ

Devletin sahip olduğu bankalar olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yanı sıra Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası, müşterilerine en uygun faiz oranları ile konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi kullandırmasıyla ünlü bankalar arasında yer alıyor. Kamu bankaları peş peşe faiz oranlarında indirim yapmaya devam ediyor.

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