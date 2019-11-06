Yakın bir zamanda Merkez Bankası tarafından alınan politika indirim faiz kararıyla birlikte bankalardan ardı ardından indirim kararı gelmişti. Kararla birlikte kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar kredilere yoğun talep gösterdi. Yoğun talep sonrası başta emlak piyasası olmak üzere birçok alanda ekonomik canlılık yaşandığı görüldü. Şu sıralar kredi çekmeyi düşünenler için bankaların kredi faiz indirim fırsatı sürüyor. Peki, İş Bankası, TEB, Vakıfbank, Garanti, Ing Bank, Ziraat, Halkbank kredi faiz oranları ne kadar oldu? Bankaların kredi faiz oranlarını sizler için derledik.

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

Dijital ihtiyaç kredisi: 1.76

Konut kredisi: 1.2

Taşıt kredisi: 1.44

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