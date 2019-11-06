Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 06.11.2019 20:54
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 20:54

Banka faiz indirimi sürüyor! İş Bankası, TEB, Vakıfbank, Garanti, Ing Bank, Ziraat,

Kredi çekmeyi düşünen yüz binlerce kişinin aklında ndaki güncel durum yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda kamu bankaları tarafından başlatılan kredi faiz indirimlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ev ve araç almak isteyenler bankalara akın etti. Kredi çekme düşüncesi olanlar bir yandan bankalar tarafından sunulan oranları incelerken kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceği de merak konusu oldu. İşte İş Bankası, TEB, Vakıfbank, Garanti, Ing Bank, Ziraat, Halkbank kredi faiz oranları...

Banka faiz indirimi sürüyor! İşte güncel faiz oranları...

Yakın bir zamanda Merkez Bankası tarafından alınan politika indirim faiz kararıyla birlikte bankalardan ardı ardından indirim kararı gelmişti. Kararla birlikte kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar kredilere yoğun talep gösterdi. Yoğun talep sonrası başta emlak piyasası olmak üzere birçok alanda ekonomik canlılık yaşandığı görüldü. Şu sıralar kredi çekmeyi düşünenler için bankaların kredi faiz indirim fırsatı sürüyor. Peki, İş Bankası, TEB, Vakıfbank, Garanti, Ing Bank, Ziraat, Halkbank kredi faiz oranları ne kadar oldu? Bankaların kredi faiz oranlarını sizler için derledik.

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

Dijital ihtiyaç kredisi: 1.76
Konut kredisi: 1.2
Taşıt kredisi: 1.44

Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriBanka faiz indirimi sürüyor! İş Bankası, TEB, Vakıfbank, Garanti, Ing Bank, Ziraat, Halkbank kredi faiz oranı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri