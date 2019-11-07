Evde bakım maaşlarının ne zaman yatırılacağı Kasım ayının ilk günlerinde merak konusu oldu. Vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirli tarihler aralığında ödenen maaşlarla ilgili Kasım ayı evde bakım maaşı ne zaman ödenecek sorusunun yanıtı araştırılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Evde bakım maaşları her ayın ortalarında yatırılmaya başlanıyor. Ödemeler ayın 25'ine kadar yapılıyor.