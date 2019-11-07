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  • 07.11.2019 15:57
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 15:57

Kasım ayı ne zaman ödenecek? Kasım ayı evde bakım aylığı hangi tarihte yatacak?

alan vatandaşlar Kasım ayının gelmesiyle birlikte maaşların ne zaman ödeneceğine dair araştırmalara başladı. Maaşlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay il il yatırılıyor. Bu kapsamda özellikle şu sıralar arama motorlarında Kasım ayı sorusunun yanıtı sorgulatılıyor. Peki, Kasım ayı evde bakım aylığı hangi tarihte yatacak? İşte merakla araştırılan soruya dair bilgiler...

Evde bakım maaşlarının ne zaman yatırılacağı Kasım ayının ilk günlerinde merak konusu oldu. Vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirli tarihler aralığında ödenen maaşlarla ilgili Kasım ayı evde bakım maaşı ne zaman ödenecek sorusunun yanıtı araştırılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Evde bakım maaşları her ayın ortalarında yatırılmaya başlanıyor. Ödemeler ayın 25'ine kadar yapılıyor.

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