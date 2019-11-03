Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 03.11.2019 09:46
  • Son Güncelleme: 03.11.2019 09:50

Devletten ucuz konut müjdesi! İşte alt gelir grubu projeleri...

'den dar gelirlilere müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda İdaresi (TOKİ) tarafından açık satış yöntemiyle satışa sunulan konutlar için başvurular tüm hızıyla devam ediyor. 24 ilde 1.936 konut satılacak. TOKİ’nin açık satışla vatandaşa sunduğu, projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 83 bin liradan, taksitleri ise 348 liradan başlıyor. Dar ve orta gelirlilere yönelik olarak üretilen sosyal konut projelerinin kura yöntemi ile satışı gerçekleştikten sonra proje kapsamında TOKİ stoklarında kalan konutlar açık satış yöntemi ile satışa sunulmaktadır. Peki TOKİ 348 lira taksitle konut başvuru şartları nedir? İşte detaylar

Devletten ucuz konut müjdesi! 348 lira taksitle...

TOKİ'den 348 lira taksitle konut başvuru şartlarını haberimizde detaylı olarak anlattık. TOKİ tarafından açık satış yöntemiyle satışa sunulan konutlar için başvurular devam ediyor. TOKİ'nin dar gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunduğu 2+1 konutlara başvuracak vatandaşların, konut sahibi olmaması, daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması ve 25 yaşını doldurması gerekiyor. Ayrıca başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet etmesi veya il nüfusuna kayıtlı olması ve aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5 bin 500 liradan fazla olmaması isteniyor.

EN FAZLA KONUT BALIKESİR'DE

Vatandaşlar son başvuru tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek, konut sahibi olabilecek. Balıkesir 252, Bolu Mudurnu 246, Hatay 227, Ankara Kuzeykent 212, Ankara Mamak Altıağaç-Karaağaç 195 en fazla açık satışta konut olan iller arasında yer alıyor. Ayrıca Kırşehir'de 53, Konya'da ise 2 konut pazartesi günü açık satış yöntemiyle satışa sunulacak.

TOKİ EV İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDevletten ucuz konut müjdesi! İşte TOKİ alt gelir grubu projeleri...
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri