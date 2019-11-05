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  • 05.11.2019 10:44
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 10:52

0.78 fırsatı! Kasım ayı konut kredisi düştü mü? oranları ne olacak?

Merkez sı geçtiğimiz haftalarda bilindiği gibi 10 puanlık bir indirimi yaptı. Bu faiz indirimi sonrasında vatandaşlar kredi faiz oranlarınında Kasım ayı ile birlikte düşmesini bekliyor. Bu bağlamda TÜFE yüzde 8.55 oranında gerçekleşti. Peki Kasım ayında özel ve kamu bankalarının verdiği ev kredileri faiz oranları ne olacak? , ve Vakıfbank gibi büyük bankalar faiz indirimine gidecek mi? Bu soruların cevabını bekleyip göreceğiz. Ayrıca 0,78 faiz oranları vatandaşları umutlandırıyor. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor.

0.78 fırsatı! Kasım ayı konut kredisi düştü mü?

Bankaların konut kredisi için uyguladığı kampanyalar devam ediyor. Anlaşmalı firmalar ile anlaşan bankalar 0,99 oranın da olan faiz oranlarını 0,79 ve 0,78 aralığına çekebiliyor. Bu bağlamda İş Bankası ile Vakıfbank'ın kampanyaları bulunuyor. İş Bankası anlaşmalı olarak faiz oranlarını 0,78'e kadar düşürdü. En yüksek konut kredisi faiz oranı ise 1.69 ile Denizbank tarafından uygulanıyor. Bu hafta bankaların faiz oranlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak eden birçok kişi, güncel bilgileri sayfamızda sorguluyor. Bu bağlamda en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve İş Bankası konut kredisi faiz oranları....

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞÜYOR!

Vatandaşların beklentisiyle orantılı olarak bankaların konut kredisi ürünlerinde uyguladıkları faiz oranları da düşmeye devam ediyor. Politika faizinde indirime gidilmesinin ardından bankalar arasında konut kredisi faiz oranı indirim kampanyaları yarışı yeniden başladı. Bankaların konut kredisi faiz oranlarında uyguladıkları indirim kampanyaları tüm hızıyla devam ederken özellikle ülkemizde faaliyet gösteren yerli ve yabancı katılım bankaları konut finansmanı kâr payı oranları üzerinde ciddi indirimler yapmaya devam ediyor. Vatandaşlar en uygun konut kredisi veren banka hangisi sorusunun yanıtını merak ediyor.

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