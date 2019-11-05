Bankaların konut kredisi için uyguladığı kampanyalar devam ediyor. Anlaşmalı firmalar ile anlaşan bankalar 0,99 oranın da olan faiz oranlarını 0,79 ve 0,78 aralığına çekebiliyor. Bu bağlamda İş Bankası ile Vakıfbank'ın kampanyaları bulunuyor. İş Bankası anlaşmalı olarak faiz oranlarını 0,78'e kadar düşürdü. En yüksek konut kredisi faiz oranı ise 1.69 ile Denizbank tarafından uygulanıyor. Bu hafta bankaların faiz oranlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak eden birçok kişi, güncel bilgileri sayfamızda sorguluyor. Bu bağlamda en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve İş Bankası konut kredisi faiz oranları....

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞÜYOR!

Vatandaşların beklentisiyle orantılı olarak bankaların konut kredisi ürünlerinde uyguladıkları faiz oranları da düşmeye devam ediyor. Politika faizinde indirime gidilmesinin ardından bankalar arasında konut kredisi faiz oranı indirim kampanyaları yarışı yeniden başladı. Bankaların konut kredisi faiz oranlarında uyguladıkları indirim kampanyaları tüm hızıyla devam ederken özellikle ülkemizde faaliyet gösteren yerli ve yabancı katılım bankaları konut finansmanı kâr payı oranları üzerinde ciddi indirimler yapmaya devam ediyor. Vatandaşlar en uygun konut kredisi veren banka hangisi sorusunun yanıtını merak ediyor.

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