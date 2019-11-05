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  • 05.11.2019 08:36
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 08:36

son dakika: 5 Kasım 22 ayar bilezik, gram, yarım, fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

son dakika... Döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası altın fiyatları yatay seyrediyor. ABD-Çin ticaret anlaşmasının bu ay yapılacağı işaretleri, risk iştahını artırarak altının kazanımlarını sınırladı. fiyatı 5 Kasım'a 277,52 liradan başladı. Peki, bugün , gram, çeyrek ve fiyatı ne kadar? İşte 5 Kasım ...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Küresel büyüme endişeleri, jeopolitik riskler, Brexit, merkez bankalarının para politikaları ve ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının takip edildiği yılın 9 ayında yatırımcılar güvenli liman arayışına girerken, bu durum altına talebin artmasını beraberinde getirdi. Dünkü kapanışta yüzde 0,32 düşüşle 276,80 liradan işlem gören altının gramı fiyatı, 5 Kasım'a 277,52 liradan başladı. Peki, şı dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altı fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Kasım canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

5 Kasım tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

5 Kasım Salı günü gram altın 277,87 liradan alınırken, 277,91 liradan satılıyor.

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