Altın fiyatları ne kadar oldu? Küresel büyüme endişeleri, jeopolitik riskler, Brexit, merkez bankalarının para politikaları ve ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının takip edildiği yılın 9 ayında yatırımcılar güvenli liman arayışına girerken, bu durum altına talebin artmasını beraberinde getirdi. Dünkü kapanışta yüzde 0,32 düşüşle 276,80 liradan işlem gören altının gramı fiyatı, 5 Kasım'a 277,52 liradan başladı. Peki, şı dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altı fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Kasım canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

5 Kasım tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

5 Kasım Salı günü gram altın 277,87 liradan alınırken, 277,91 liradan satılıyor.