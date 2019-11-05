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  • 05.11.2019 11:06
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 11:36

Bakan Dönmez açıkladı: Rekor kırarak yüzde 64'ü yakaladık

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırarak yüzde 64 oldu." dedi.

Bakan açıkladı: Rekor kırarak yüzde 64'ü yakaladık

ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretiminde rekorun geldiğini duyurdu. Bakan Dönmez, "Yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırarak yüzde 64 oldu. Rüzgarda kurulu gücümüz 17 yılda yaklaşık 400 kat arttı." dedi.

"RÜZGARDAKİ GÜCÜMÜZ 400 KAT ARTTI"
Rüzgar enerjisindeki güce vurgu yapan Bakan Dönmez, "Rüzgarda kurulu gücümüz 17 yılda yaklaşık 400 kat arttı" şeklinde konuştu.

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