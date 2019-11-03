Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 04.11.2019 07:11
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 07:11

son dakika! 4 Kasım ve ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı

da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta ABD'nin yaptırım kararı sonrası 5.7720 bandına yükselen burada fazla kalıcı olmadı ve aşağı yönlü hareket etmeye başladı. Dolar/TL, 4 Kasım'a 5,6969 seviyesinde başladı. Peki, şu dakikalarda ve , kaç TL oldu? İşte 4 Kasım güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Dolar/TL haftanın son işlem gününü sakin bir seyir izleyerek 5.70 - 5.71 lira aralığında kapattı. ABD'nin yaptırım kararı sonrası çarşamba günü 5.7720 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, bu bantta fazla kalıcı olamayarak yönünü aşağı çevirdi. Piyasalar, TCMB'nin faiz indirimlerinin seyri açısından bugün açıklanacak olan enflasyon verisini izleyecek. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 4 Kasım güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDolar son dakika! 4 Kasım euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri