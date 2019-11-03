Dolar son dakika... Dolar/TL haftanın son işlem gününü sakin bir seyir izleyerek 5.70 - 5.71 lira aralığında kapattı. ABD'nin yaptırım kararı sonrası çarşamba günü 5.7720 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, bu bantta fazla kalıcı olamayarak yönünü aşağı çevirdi. Piyasalar, TCMB'nin faiz indirimlerinin seyri açısından bugün açıklanacak olan enflasyon verisini izleyecek. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 4 Kasım güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

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