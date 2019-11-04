Taşeron İşçi - 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere Eylül ayında eğitim yardımı yapıldı ve Ekim ayında 5 günlük ikramiye ödemesi yapıldı. Taşeron işçilere yapılması beklenen enflasyon zammı ve asgari ücret zammına ilişkin şu an yeni bir gelişme söz konusu değil. Kamuda kadrolu olarak çalışan taşeron işçilere 4 taksit şeklinde tediye ödemesi yapılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödemenin tarihleri belli oldu. İlave tediye ödemeleri Aralık ayında işçilerin hesaplarına yatırılacak.

TAŞERON İŞÇİLERE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Bu noktada yerel mahkemenin verdiği karar ile asgari ücretin fazlası şeklinde çalışan işçilerin ücreti yeni asgari ücret düzeyine yükseltilecek. Hizmet alım ihaleleri ve bireysel iş sözleşmesinde belirlenen yüzde fazlası örneğin, işçi 10 fazlası ile çalışıyor ise 1 Ocak 2020 tarihinde uygulanacak günlük 85,28 brüt asgari ücretin %10 fazlası olan günlük 93,80 TL üzerinde %4 oranında zam yapılarak günlük 97,55 TL brüt olarak ücret olarak belirlenecek.

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