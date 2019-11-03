Af, nafaka, EYT, ve 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı çıktı mı? Sorusu milyonların gündeminde olmaya devam ediyor. 2. Yargı Paketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onay vermesi halinde Ak Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla TBMM'ye sunulacak. Öte yandan, nafaka düzenlemesinin de ikinci yargı paketinde yer alması bekleniyor. Nafakanın 2 yıldan az olmamak şartıyla, evlilik süresi kadar nafaka verilmesi öngörülüyor. İşte af, nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı haberleri

Af, nafaka, EYT, ve 3600 ek gösterge çıktı mı?

ÖMER ÇELİK'TEN AF AÇIKLAMASI

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik af yasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, MHP'nin geçen yıl hazırladığı af yasası teklifinin yeniden gündeme gelmesi ve bu teklifin ikinci yargı paketinde yer alıp almayacağıyla ilgili soruya, "Bu konuda çok büyük bir hassasiyet var. Çalışmaların sonuçlanmasını beklemek lazım. Çünkü vatandaşlarımız da bu konuyu çok soruyor. Esas olan şu, tabii ki karşılıklı çalışılıyor, tabii ki AK Parti kendi çalışmasında henüz son noktayı koymadı." yanıtını verdi.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ