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  • Son Güncelleme: 03.11.2019 12:33

4 Kasım Meclis gündemi! Af, , , işçi, ve çıktı mı, son durum!

4 Kasım Meclis gündemi oldukça merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş Af, , , işçi, ve hakkında yeni gelişmeleri bilmek istiyor. Bu bağlamda en son olan gelişemeler ile ilgili toplu bir haber derledik. TBMM'de öncelikle yargı reformu yani af görüşmelerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Terör suçları başta olmak üzere, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, devletin güvenliğine karşı suçlar af kapsamı dışında olacak. Nafakada ise erkeklere yönelik mağduriyetin ortadan kaldırılması planlanıyor.

Af, nafaka, EYT, ve 3600 ek gösterge çıktı mı?

Af, nafaka, EYT, ve 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı çıktı mı? Sorusu milyonların gündeminde olmaya devam ediyor. 2. Yargı Paketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onay vermesi halinde Ak Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla TBMM'ye sunulacak. Öte yandan, nafaka düzenlemesinin de ikinci yargı paketinde yer alması bekleniyor. Nafakanın 2 yıldan az olmamak şartıyla, evlilik süresi kadar nafaka verilmesi öngörülüyor. İşte af, nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı haberleri

Af, nafaka, EYT, ve 3600 ek gösterge çıktı mı?

ÖMER ÇELİK'TEN AF AÇIKLAMASI

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik af yasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, MHP'nin geçen yıl hazırladığı af yasası teklifinin yeniden gündeme gelmesi ve bu teklifin ikinci yargı paketinde yer alıp almayacağıyla ilgili soruya, "Bu konuda çok büyük bir hassasiyet var. Çalışmaların sonuçlanmasını beklemek lazım. Çünkü vatandaşlarımız da bu konuyu çok soruyor. Esas olan şu, tabii ki karşılıklı çalışılıyor, tabii ki AK Parti kendi çalışmasında henüz son noktayı koymadı." yanıtını verdi.

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HaberlerGüncel Haberleri4 Kasım Meclis gündemi! Af, Nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı çıktı mı, son durum!
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