Fitch 7 yıl sonra ekonomiyi övüp dengelenmeyi itiraf etti

Geçen yılki kur saldırısının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda alınan önlemlerle dengelenmeyi sağlayarak enflasyonu 26 ay aradan sonra tek haneye indirip, yıllık bazda tarihinin en yüksek cari fazlasını veren Türkiye'nin bu başarısı bize karşı duran kurumları bile yola getiriyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch 7 yıl aradan sonra Türkiye ekonomisi ile ilgili olumlu değerlendirme yaptı, dengelenme sürecindeki başarıyı itiraf edip, notumuzu negatiften durağana çevirdi. Türkiye ekonomisinin dengelenme konusunda ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, temmuz ayından beri aşağı yönlü risklerde bir rahatlama olduğu kaydedildi. Açıklamada, bu rahatlamalara gerekçe olarak, cari işlemler dengesinin iyileşmesi, döviz rezervlerinin artması, ekonomik büyümenin devam etmesi, enflasyonun düşmesi, faiz oranlarının aşağı çekilmesine rağmen Türk lirasının değer kazanması, daha destekleyici küresel finansman koşullarının oluşması ve ABD'nin Suriye ile ilgili Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararının kaldırılması gösterildi.
KUR BALONLARI SÖNDÜ
Türkiye Ağustos 2018'deki kur saldırısından sonra hem jeopolitik risklere, hem de spekülatif saldırıların devam etmesine rağmen aldığı tedbirlerle 10 puanlık faiz indirimi yapıp kur riski yaşamadı. "Faiz düşerse kur patlar" balonu patlarken Haziran sonundan bu yana TL, dolar karşısında yüzde 2.5 ile en fazla değer kazanan gelişmekte olan para birimi oldu.
EZBERLERİ BOZDUK
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adıyaman'da yaptığı konuşmada, yarın açıklanacak Ekim enflasyonunda yüzde 8'leri göreceğimizi tahmin ettiğini belirterek, "Yıllardır bize dayatılan bazı şeyleri yıka yıka gidiyoruz, ezberleri bozuyoruz. Son bir yılda Türkiye'ye yönelik yoğun operasyona rağmen 2019 yılını pozitif büyümeyle kapatacağız" demişti.
KUR BALONLARI SÖNDÜ
Türkiye Ağustos 2018'deki kur saldırısından sonra hem jeopolitik risklere, hem de spekülatif saldırıların devam etmesine rağmen aldığı tedbirlerle 10 puanlık faiz indirimi yapıp kur riski yaşamadı. "Faiz düşerse kur patlar" balonu patlarken Haziran sonundan bu yana TL, dolar karşısında yüzde 2.5 ile en fazla değer kazanan gelişmekte olan para birimi oldu.
EZBERLERİ BOZDUK
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adıyaman'da yaptığı konuşmada, yarın açıklanacak Ekim enflasyonunda yüzde 8'leri göreceğimizi tahmin ettiğini belirterek, "Yıllardır bize dayatılan bazı şeyleri yıka yıka gidiyoruz, ezberleri bozuyoruz. Son bir yılda Türkiye'ye yönelik yoğun operasyona rağmen 2019 yılını pozitif büyümeyle kapatacağız" demişti.
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