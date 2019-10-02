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  • 02.10.2019 09:28
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 09:28

Fitch'ten 'ye kritik uyarı: "Kırılgan hale gelebilir"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitc'ten 'li finans kuruluşları için uyarıda bulundu. ABD sindeki dalgalanmalara dikkat çekerek bu dalgalanmanın fonlama maliyetlerine yansıması halinde finans kuruluşlarının kırılgan hale gelebileceğini söyledi.

Fitch'ten ABD'ye kritik uyarı: Kırılgan hale gelebilir

, 'de para piyasalarında son dönemde görülen oynaklığın fonlama maliyetlerinde uzun süreli bir artışa yol açması halinde en çok dışı finans kuruluşlarının risklerle karşı karşıya kalacaklarını savundu.

KIRILGAN HALE GELEBİLİR UYARISI!
Fitch, fonlama maliyetlerinde uzun süreli bir artışın hedge fonlar, mortagage yatırım yönetimi şirketleri, küçük aracı kurumlar ve diğer banka dışı finans kuruluşlarını kırılgan hale getireceğini vurguladı.

, repo piyasasında daha fazla bozulmadan kaçınmak için uzun vadeli çözümleri değerlendiriyor. Çözümler arasında bir repo kolaylığı başlatılması ve bilançonun büyütülmesi var.

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