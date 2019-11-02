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  • 02.11.2019 20:31
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 20:31

Kredide indirim fırsatı! Fırsatlar sürüyor! İşte Akbank, Ziraat, Yapıkredi, Denizbank, TEB, Garanti faiz oranı

Ev ve araba almak isteyenlerin hakkında araştırmaları devam ediyor. Geçen ay bankaların peş peşe yaptığı indirimlerin ardından kredilere yoğun talep geldi. Faiz indirimleriyle birlikte aynı zamanda ekonomide de canlılık yaşandığı görülüyor. Merkez Bankası'nın indirim kararının ardından 0,99 oranından kredi kullandıran kamu bankalarının oranı 0,89 seviyelerine çekebileceği belirtiliyor. Peki, Akbank, Denizbank, Ziraat, Yapıkredi, TEB, Garanti kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte güncel durum...

Kredi çekecekler dikkat! İşte güncel kredi faizleri...

Geçtiğimiz aylarda kamu bankaları tarafından başlatılan kredi faiz indirimi devam ediyor. Ev ve araç almak isteyen bankalar tarafından kendilerine sunulan teklifleri incelerken ekonomi piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz kararının ardından vatandaşlar kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. İşte Akbank, Ziraat, Yapıkredi, Denizbank, TEB, Garanti kredi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.35
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 0.99

Diğer bankaların kredi faizlerini incelemek için tıklayınız...

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