Kredide indirim fırsatı! Fırsatlar sürüyor! İşte Akbank, Ziraat, Yapıkredi, Denizbank, TEB, Garanti faiz oranı

Geçtiğimiz aylarda kamu bankaları tarafından başlatılan kredi faiz indirimi devam ediyor. Ev ve araç almak isteyen bankalar tarafından kendilerine sunulan teklifleri incelerken ekonomi piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz kararının ardından vatandaşlar kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. İşte Akbank, Ziraat, Yapıkredi, Denizbank, TEB, Garanti kredi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 0.99

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