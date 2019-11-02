Kredide indirim fırsatı! Fırsatlar sürüyor! İşte Akbank, Ziraat, Yapıkredi, Denizbank, TEB, Garanti faiz oranı

Geçtiğimiz aylarda kamu bankaları tarafından başlatılan kredi faiz indirimi devam ediyor. Ev ve araç almak isteyen bankalar tarafından kendilerine sunulan teklifleri incelerken ekonomi piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz kararının ardından vatandaşlar kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. İşte Akbank, Ziraat, Yapıkredi, Denizbank, TEB, Garanti kredi faiz oranları
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.35
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 0.99
Diğer bankaların kredi faizlerini incelemek için tıklayınız...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.