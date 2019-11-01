ING, TEB, Akbank, Yapıkredi, Denizbank konut taşıt ve ihtiyaç kredi faizi kaç? En uygun kredi faiz oranı belli oldu
Vatandaşlar kredi faiz oranlarını oldukça merak ediyor. Konut kredisi faiz oranlarının düşmesinden sonra ev satışlarında büyük bir patlama meydana geldi. Bu bağlamda Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından gözler bankalara çevrildi. İNG Bank konut kredisi faizini 1,09'a indirirken, TEB'den de bir adım geldi. Şimdi kamu bankaları ve diğer özel bankaların atacağı adımlar bekleniyor. Gözlerin çevrildiği kamu bankalarında faizlerin 0,99'un altına düşebileceği belirtiliyor. İhtiyaç ve taşıt kredilerinde ise daha fazla hareketlilik söz konusu. Peki, ING, TEB, Akbank, Yapıkredi ve Denizbank konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranı kaç? En uygun kredi faiz oranı ne kadar?
Vatandaşlar kredi fazi oranlarının inmesini dört gözle bekliyor. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi almak için yoğun bir talep yaşanıyor. Özellikle kamu bankalarından sonra özel bankalarda kredi faiz oranlarını indirme eğilimine girdi Bu bağlamda ING, TEB, Akbank, Yapıkredi, Denizbank konut taşıt ve ihtiyaç kredi faizi oranları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar Merkez Bankası'nın son faiz indiriminin ardından bankaların yeni adımlarını bekliyor. Özellikle konut alımı yapmayı planlayan vatandaşlar özel bankalar ve kamu bankalarını yakından izliyor. Sıfır araç alımı yapacak olan vatandaşlar ise taşıt kredisi faiz oranlarının düşmesini bekliyor. Uzmanlar faizlerin biraz daha düşebileceğini belirtirken, oranların oldukça makul seviyelere çekildiğini de bildiriyor. Peki ING, TEB, Akbank, Yapıkredi, Denizbank konut taşıt ve ihtiyaç kredi faizi kaç?
TÜRKİYE FİNANS BANKASI KAR ORANINI DÜŞÜRDÜ
Kar oranı ile kredi veren bankalardan olan Türkiye Finans da indirime gitti. Konut alımlarında 1,12 kar oranı uygulayan banka son indirimin ardından 1,08 orana kadar çekildi. Böylece katılım bankaları arasında Kuveyt Türk'ün ardından en düşük oranı sunan banka pozisyonuna yerleşti.
KONUT KREDİSİ: 1,08
TAŞIT KREDİSİ: 1,12
İHTİYAÇ KREDİSİ: 1,25
TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANINI DÜŞÜRDÜ
Türkiye Ekonomi Bankası, faiz oranları ile özel bankalar arasında öne çıkmaya başladı. Uygun ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi veren TEB, birçok bankadan daha uygun kredi koşulları ile göze çarpıyor. TEB, son faiz kararının ardından konut kredisi faiz oranını 1,10 olarak güncelledi. İşte TEB'in güncel faiz oranları...
İHTİYAÇ KREDİSİ ORANI: 15 BİN TL 36 AY VADE 1.18 FAİZ
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI: 100 BİN TL 120 AY VADE 1,10 FAİZ
TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI: 40 BİN TL 60 AY VADE 1.25 FAİZ