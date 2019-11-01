ING, TEB, Akbank, Yapıkredi, Denizbank konut taşıt ve ihtiyaç kredi faizi kaç? En uygun kredi faiz oranı belli oldu

Vatandaşlar kredi faiz oranlarını oldukça merak ediyor. Konut kredisi faiz oranlarının düşmesinden sonra ev satışlarında büyük bir patlama meydana geldi. Bu bağlamda Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından gözler bankalara çevrildi. İNG Bank konut kredisi faizini 1,09'a indirirken, TEB'den de bir adım geldi. Şimdi kamu bankaları ve diğer özel bankaların atacağı adımlar bekleniyor. Gözlerin çevrildiği kamu bankalarında faizlerin 0,99'un altına düşebileceği belirtiliyor. İhtiyaç ve taşıt kredilerinde ise daha fazla hareketlilik söz konusu. Peki, ING, TEB, Akbank, Yapıkredi ve Denizbank konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranı kaç? En uygun kredi faiz oranı ne kadar?

01.11.2019 17:37 - Son Güncelleme: 01.11.2019 17:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





