Dolar bugün ne kadar oldu? Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,75 azalış kaydetti. Bu hafta dolar/TL yüzde 1,01, euro/TL ise yüzde 0,45 değer kaybetti. Piyasalar, pazartesi açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 3 Kasım Pazar güncel döviz kurları alış-satış fiyatı... Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? Peki euro ve dolar ne kadar oldu? 3 Kasım Pazar son dakika Kapalıçarşı güncel döviz kurları canlı alış satış fiyatı ne oldu?

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