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  • 03.11.2019 10:15
  • Son Güncelleme: 03.11.2019 10:16

düştü! ve oldu? Bugün kaç TL? İşte

son dakika... Dolar/TL haftanın son işlem gününde 5,70'in üzerinde hareket etti. Bankalararası piyasada dolar 5,72-5,73 bandında işlem gördü. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, açıklamasında bu yıl için enflasyon tahmininin yüzde 12'ye çekildiğini açıklarken, faiz indiriminde alanının azaldığı mesajını verdi. Bu hafta ABD doları yüzde 1,01 değer kaybederek 5,7080 liraya, avro da yüzde 0,45 azalarak 6,3710 liraya geriledi. Peki, bugün euro ve ? İşte 3 Kasım güncel kurları... Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır.

Dolar kuru 3 Kasım: Bugün dolar kaç TL?

Dolar bugün ne kadar oldu? Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,75 azalış kaydetti. Bu hafta dolar/TL yüzde 1,01, euro/TL ise yüzde 0,45 değer kaybetti. Piyasalar, pazartesi açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 3 Kasım Pazar güncel döviz kurları alış-satış fiyatı... Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? Peki euro ve dolar ne kadar oldu? 3 Kasım Pazar son dakika Kapalıçarşı güncel döviz kurları canlı alış satış fiyatı ne oldu?

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