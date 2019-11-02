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  • 02.11.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 09:15

'dan hamlesi! Otomobil fabrikası kurmak istiyorlar

Ekonomide dengelenme sürecinde yakalanan başarı, 'yi yatırımın adresi haline getiriyor. Alman 'in ve İranlı Khodro'nun fabrika kurma kararlarının ardından de bir talep de, savunma sanayisinde işbirliği yapılan 'dan geldi. Malezya'nın markası olan ve bir süre önce 'in satın aldığı Proton'un mimarı Malezya Başbakanı , Türkiye'de otomobil fabrikası kurmak istiyor.

Malezya'dan Türkiye hamlesi!

Başbakanı , eylül ayında 'yi ziyaretinde Başkan 'a Türkiye'de otomobil fabrikası kurmak istediklerini söyledi. Konuya yakın kaynaklar, Mahattir Muhammed'in, Proton marka otomobilin iktidardan ayrıldıktan sonra 'e satıldığını, tekrar iktidara geldiğinde yeniden otomobil üretimi için çalışmaya başladığını belirterek, "Türkiye, Volkswagen'in de gelmesiyle otomotiv alanında yükselen yıldız olduğunu gösterdi. Malezya da, Türkiye'de otomobil fabrikası kurmak istiyor" dedi. Kaynakların verdiği bilgiye göre eylül ayındaki bu görüşmenin ardından 10 kişilik bir Malezya teknik heyeti Türkiye'ye geldi.

O DÖNEMDE BAŞBAKAN DEĞİLDİM
Malezya'nın otomobil endüstrisinin gelişmesinde Türk şirketlerinin önemli katkıları olabileceğini belirten Mahathir Muhammed, aynı şekilde kendilerinin de Türkiye'nin i konusunda deneyimlerini aktarabileceğini belirtti. Muhammed'in gezisinin ardından Malezya basınında yer alan açıklamaları, Türkiye'de otomobil fabrikası kurma hedefini teyit etti. Başbakan Mahathir Muhammed, yaptığı açıklamada, "Kabiliyetlerini çok önceden bilmeme rağmen Türk firmalarıyla işbirliği konusuna yeterince eğilememiştim. Çünkü o dönemde başbakan değildim. Şimdi iki taraf da işbirliği yapmak için istekliler" diye konuştu.

SABAH

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