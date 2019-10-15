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  • Son Güncelleme: 15.10.2019 10:09

Savunma Bakanı'ndan flaş açıklama: " ile birlikte çalışacağız"

Savunma Bakanı Muhammed Sabu, zırhlı muhabere aracı üretiminde Malezya’nın ile birlikte çalışacağını açıklayarak, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti hatırlattı. Sabu, "Başbakanımız ile hava savunma sanayisi bölgelerini inceledik ve bu alandaki teknolojilerinin, gelişmiş ülkelerle aynı seviyede olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

Malezya Savunma Bakanı'ndan flaş açıklama: Türkiye ile birlikte çalışacağız

Meclis oturumunda, muhalefet partisi milletvekilinin 'nın zırhlı üretimine dair sorusu üzerine Bakan Muhammed, ", bu alanda birlikte çalıştığımız ülkelerden bir tanesi." yanıtını verdi.

Muhammed, Başbakan 'in temmuzda Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatarak, "Başbakanımız ile hava savunma sanayisi bölgelerini inceledik ve bu alandaki teknolojilerinin, gelişmiş ülkelerle aynı seviyede olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

Yerli silah ve askeri araç üretiminin Malezya'nın bölgesel güvenliği için önemine dikkati çeken Muhammed, Malezyalı savunma sanayisi şirketlerinin silah parçaları üretimiyle sınırlı kalmayıp, diğer alanlardaki eksikleri tamamlamak için harekete geçmeleri gerektiğini vurguladı.

Muhammed, hükümetin savunma sanayisi üretimini geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Malezya'nın ilerleyen yıllarda savunma alanında teknoloji üreten ülkeler arasında yer alacağını kaydetti.

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