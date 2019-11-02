EYT yasası çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT yasasının ne zaman çıkacağı yönünde araştırmalar devam ediyor. Son zamanlarda gündemi meşgul eden EYT'ye nokta koyacak açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. EYT konusunda son gelişmeleri takvim.com.tr olarak sizler için derledik. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT'de son durum nedir? EYT çıkarsa kimler emekli olur? İşte 2 Kasım EYT'de son gelişmeler...

BAŞKAN ERDOĞAN EYT İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldiği sırada bir vatandaşın EYT sorusuna yanıt verdi. Makam aracının yanına giden bir vatandaş, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" cevabını verdi. Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" cevabın verdi.

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