Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 02.11.2019 08:39
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 08:39

2 Kasım haberleri: ? EYT'de son durum nedir? EYT ile ilgili son gelişmeler

konusunda resmi makamlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. 2020 yılı bütçesinde EYT'nin bulunmadığı bilgisinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da açıklama geldi. Emekli olabilmek için bekleyen vatandaşlar son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Başkan Erdoğan EYT ile ilgili ne dedi? ? EYT'de son durum nedir? İşte 2 Kasım EYT haberleri...

EYT yasası çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT yasasının ne zaman çıkacağı yönünde araştırmalar devam ediyor. Son zamanlarda gündemi meşgul eden EYT'ye nokta koyacak açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. EYT konusunda son gelişmeleri takvim.com.tr olarak sizler için derledik. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT'de son durum nedir? EYT çıkarsa kimler emekli olur? İşte 2 Kasım EYT'de son gelişmeler...

BAŞKAN ERDOĞAN EYT İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldiği sırada bir vatandaşın EYT sorusuna yanıt verdi. Makam aracının yanına giden bir vatandaş, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" cevabını verdi. Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" cevabın verdi.

EYT ile ilgili son açıklamalar için bir sonraki sayfaları ziyaret ediniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri2 Kasım EYT haberleri: EYT yasası çıkacak mı? EYT'de son durum nedir? EYT ile ilgili son gelişmeler
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri