Altın fiyatları ne oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da, haftanın son işlem gününün kapanışında çeyrek altın 452,00 lira, Cumhuriyet altını 1.850,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 277,70 liradan işlem gördü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 278 bin 250 liraya yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 2 Kasım canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

2 Kasım tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

2 Kasım Cumartesi günü gram altın 278,01 liradan alınırken, 278,05 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

2 Kasım Cumartesi çeyrek altın 444,25 liradan alınırken, 454,31 liradan satılıyor.