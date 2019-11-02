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  • 02.11.2019 18:17
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 18:20

da hareketlilik devam ediyor! 2 Kasım dolar ve Güncel döviz kurlarında son durum nedir?

Yakın süreçte inişli çıkışlı bir grafik sergileyen daki son durum piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Global piyasalarda gün geçtikçe güven kaybeden dolar yerine vatandaşlar özellikle şu sıralar altına yatırım yapmayı tercih ediyor. Dolarda hareketlilik devam ederken vatandaşlar 2 Kasım dolar ve oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel döviz kurlarında son durum...

Dolar ve eurodaki son gelişmeler, dolarda inişli çıkışlı seyir devam ederken piyasalardaki güncel durumu takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dün güne yüzde 0.23 artışla 98 bin 920 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), gün içinde en düşük 98 bin 171 ve en yüksek 99 bin 201 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.23 düşüşle 98 bin 468 puanda kapatmıştı. Peki, 2 Kasım dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar ve euro canlı alış satış fiyatı

DOLAR VE EURODA SON DURUM

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