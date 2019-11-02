Dolar ve eurodaki son gelişmeler, dolarda inişli çıkışlı seyir devam ederken piyasalardaki güncel durumu takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dün güne yüzde 0.23 artışla 98 bin 920 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), gün içinde en düşük 98 bin 171 ve en yüksek 99 bin 201 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.23 düşüşle 98 bin 468 puanda kapatmıştı. Peki, 2 Kasım dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar ve euro canlı alış satış fiyatı

DOLAR VE EURODA SON DURUM