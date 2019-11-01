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  • 02.11.2019 07:37
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 07:37

son durum: 2 Kasım ve ne oldu? Döviz kurları alış satış fiyatı ne kadar?

bugün ne kadar oldu? Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,75 azalış kaydetti. Bu hafta yüzde 1,01, /TL ise yüzde 0,45 değer kaybetti. Piyasalar, pazartesi açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. Peki, bugün euro ve oldu? İşte 2 Kasım güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

Dolar kuru son dakika... Dolar/TL haftanın son işlem gününde sakin bir seyir izlerken, piyasalar Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin seyri açısından pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon verisini izleyecek. Dünkü kapanışta, dolar/TL 5.7170/5.7180 seviyesinde işlem gördü. Bu hafta ABD doları yüzde 1,01 değer kaybederek 5,7080 liraya, avro da yüzde 0,45 azalarak 6,3710 liraya geriledi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 2 Kasım güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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