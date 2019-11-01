Dolar kuru son dakika... Dolar/TL haftanın son işlem gününde sakin bir seyir izlerken, piyasalar Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin seyri açısından pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon verisini izleyecek. Dünkü kapanışta, dolar/TL 5.7170/5.7180 seviyesinde işlem gördü. Bu hafta ABD doları yüzde 1,01 değer kaybederek 5,7080 liraya, avro da yüzde 0,45 azalarak 6,3710 liraya geriledi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 2 Kasım güncel döviz kurları...

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