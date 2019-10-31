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  • 01.11.2019 07:35
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 07:35

son durum: 1 Kasım 22 ayar bilezik, gram, çeyrek tam altın fiyatı ne kadar?

son dakika... Halk arasında yastık altı yatırımı olarak adlandırılan altın fiyatlarında yatay seyir sürüyor. Altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışta yüzde 0,53 artarak 276 bin 950 liraya yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Kasım güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 452,00 lira, Cumhuriyet altını 1.852,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,02 yükselişle 278,00 liradan işlem gördü. Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Kasım canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

1 Kasım tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

1 Kasım Cuma günü gram altın 277,70 liradan alınırken, 277,74 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1 Kasım Cuma çeyrek altın 444,61 liradan alınırken, 454,68 liradan satılıyor.

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