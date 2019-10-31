Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İstanbul Şubesi'nde Başkan Murat Uysal enflasyon raporunu sunuyor. Uysal'ın açıklamaları ve rapordan öne çıkanlar şöyle:
- İktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğilimi devam etmekle birlikte yatırımlar zayıf seyrini korumakta. Yüksek risk primi ve finansal sıkılık yatırım harcamalarını sınırlıyor. 3. çeyrekte iş gücü piyasasındaki zayıf görünüm devam etti.
- Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Net ihracatın büyümeye katkısı azalarak da olsa sürecek.
- Ticari kredilerde ılımlı artış gözlemlemeye başladık.
- Enflasyondaki gerilemede güçlü baz etkisi kadar beklentilerde iyileşme ve iç talep de etkili oldu. Yıllık enflasyondaki düşüşte temel mal ve gıda grubu sürükleyici oldu.
- Tüketici enflasyonunun ekim ayında da tek hanede kalacağını, yılın son 2 ayında ise ters baz etkisiyle bir miktar yükseleceğini öngörüyoruz.
- 2019 yılı gıda enflasyonu tahminini yüzde 15'ten yüzde 10'a çektik.
- Enflasyonun yıl sonunda yüzde 12 olarak gerçekleşeceği, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2'ye gerileyeceği tahmin edilmektedir.
Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.