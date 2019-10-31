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  • 31.10.2019 10:44
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 10:49

'ndan flaş enflasyon açıklaması: Gıda enflasyonu tahminini...

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyeti Başkanı , hazırlanan enflasyon raporu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Uysal, "Tüketici enflasyonunun ekim ayında da tek hanede kalacağını, yılın son 2 ayında ise ters baz etkisiyle bir miktar yükseleceğini öngörüyoruz." derken "2019 yılı gıda enflasyonu tahminini yüzde 15'ten yüzde 10'a çektik" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet (TCMB) İstanbul Şubesi'nde Başkan enflasyon raporunu sunuyor. Uysal'ın açıklamaları ve rapordan öne çıkanlar şöyle:

- İktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğilimi devam etmekle birlikte yatırımlar zayıf seyrini korumakta. Yüksek risk primi ve finansal sıkılık yatırım harcamalarını sınırlıyor. 3. çeyrekte iş gücü piyasasındaki zayıf görünüm devam etti.

- Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Net ihracatın büyümeye katkısı azalarak da olsa sürecek.

- Ticari kredilerde ılımlı artış gözlemlemeye başladık.

- Enflasyondaki gerilemede güçlü baz etkisi kadar beklentilerde iyileşme ve iç talep de etkili oldu. Yıllık enflasyondaki düşüşte temel mal ve gıda grubu sürükleyici oldu.

- Tüketici enflasyonunun ekim ayında da tek hanede kalacağını, yılın son 2 ayında ise ters baz etkisiyle bir miktar yükseleceğini öngörüyoruz.

- 2019 yılı gıda enflasyonu tahminini yüzde 15'ten yüzde 10'a çektik.

- Enflasyonun yıl sonunda yüzde 12 olarak gerçekleşeceği, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2'ye gerileyeceği tahmin edilmektedir.

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