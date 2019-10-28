Taşeron İşçi - 4/D'li KHK'lı kadroya geçen taşeron işçiler tediye ödeme tarihlerini ve ne kadar zam alacaklarını oldukça merak ediyorlar. Bu bağlamda taşeron işçi maaşı yeni asgari ücret düzeyine yükseltilecek. İlave ödemelerin son taksiti Aralık ayında işçilerin hesabına yatırılacak. Taşeron işçilere 792 TL tutarında bir ödeme gerçekleştirilecek.

TAŞERON İŞÇİLERE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Bu noktada yerel mahkemenin verdiği karar ile asgari ücretin fazlası şeklinde çalışan işçilerin ücreti yeni asgari ücret düzeyine yükseltilecek. Hizmet alım ihaleleri ve bireysel iş sözleşmesinde belirlenen yüzde fazlası örneğin, işçi 10 fazlası ile çalışıyor ise 1 Ocak 2020 tarihinde uygulanacak günlük 85,28 brüt asgari ücretin %10 fazlası olan günlük 93,80 TL üzerinde %4 oranında zam yapılarak günlük 97,55 TL brüt olarak ücret olarak belirlenecek.

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