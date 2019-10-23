4/D'li taşeron işçi ve KİT'lere kadrolarla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda mecliste taşeron maaş zammı ve KİT'lere kadro açıklaması yapıldı. Taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret miktarında zam yapılması konusunda henüz bir açıklama gelmedi.

Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ