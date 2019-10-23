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  • 24.10.2019 09:17
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 09:59

Mecliste ve KİT'lere kadro açıklaması!

Taşeron işçilerden kadro alamayanların sorunları ve kadroya geçen işçilerin maaş zammı sorunu TBMM gündemine geldi. Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor. gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek.

Mecliste taşeron maaş zammı ve KİT'lere kadro açıklaması

4/D'li taşeron işçi ve KİT'lere kadrolarla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda mecliste taşeron maaş zammı ve KİT'lere kadro açıklaması yapıldı. Taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret miktarında zam yapılması konusunda henüz bir açıklama gelmedi.
Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek.

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