TÜİK tarafından açıklanacak Ekim ayı enflasyon oranı ekonomide pek çok alanda belirleyici etken olacak. Kiracı ve ev sahipleri bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon oranlarını bekliyor. Oranların açıklanmasıyla birlikte detayları belli olacak. Ekim ayının son günlerinde Kasım 2019 kira artış oranı ne zaman açıklanacak sorusu bu nedenle merakla araştırılıyor. İşte kira artışı hesaplama hakkında detaylar...

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon verileri henüz açıklanmadı. Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerinin 4 Kasım tarihinde açıklanması bekleniyor.