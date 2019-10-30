2020 yılının Ocak ayı için geri sayım başladı. Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zam oranını bekliyor. TÜİK tarafından açıklanacak yılın ikinci altı ayındaki enflasyon oranı maaş zammı için büyük etken olacak. Bu kapsamda şimdi emekliler Ocak 2020'de emekli ve memur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak sorusuyla ilgili sorgulamalarına devam ediyor. İşte merak edilen bilgiler...

EMEKLİ VE MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Beklenti anketinde yer alan tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 7.3, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 2.3 enflasyon farkıyla yüzde 6.3 olacak. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam, memur ve emeklilerine ise yüzde 4 artış ve bu yılın ikinci 6 aylık döneminde TÜFE yüzde 5'i aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak.