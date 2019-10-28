Kamu bankaların öncülüğünde başlayan kredi faiz oranlarındaki indirime özel bankalar da katıldı. Bu nedenle kredi faiz oranlarındaki son durum konut ve taşıt almak isteyenlerin gündeminde bulunuyor. Bankalardan ardı ardına gelen kredi faiz indirimleri açıklamaları vatandaşları sevindirdi. Merkez Bankası tarafından Temmuz ayında yapılan kredi faiz indirimi hamlesi sonrasında kamu bankaları tarafından başlatılan düşük faizli konut kredisi kampanyası vatandaştan yoğun ilgi gördü. Düşen konut fiyatlarını alım için fırsata çevirmek isteyen vatandaş faizlerin düşmesi ile alıma başladı. İşte Garanti, ICBC, Fibabanka, Burgan Bank ve İş Bankası faiz oranları...

BANKALARDAN İNDİRİM KARARI

Garanti Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.26

ICBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.27

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