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  • 28.10.2019 17:03
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 17:22

faizleri düştü! Ardı ardına indirim kararı! Garanti, , , , faiz oranları

faizleri ile ardı ardına indirim kararları vatandaşların yüzlerini güldürüyor. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası faiz indimi kararı almıştı ve politika faizini 250 baz puan indirerek 24 seviyesinden 14.00 seviyesine çekmişti. Merkez Bankası'nın bu hamlesinden sonra özel ve kamu bankaları da faiz oranlarını düşürdüklerini açıklamaya başladı. Bugün kredi çeken birinin cebinde 100 lira kalıyor. Peki Garanti, , , , faiz oranları ne oldu? Merkez’in faiz kararı banka kredilerine nasıl yansıdı? İşte gelişmeler takvim.com.tr sayfasında

Banka faizleri düştü! Ardı ardına indirim kararı!

Kamu bankaların öncülüğünde başlayan kredi faiz oranlarındaki indirime özel bankalar da katıldı. Bu nedenle kredi faiz oranlarındaki son durum konut ve taşıt almak isteyenlerin gündeminde bulunuyor. Bankalardan ardı ardına gelen kredi faiz indirimleri açıklamaları vatandaşları sevindirdi. Merkez Bankası tarafından Temmuz ayında yapılan kredi faiz indirimi hamlesi sonrasında kamu bankaları tarafından başlatılan düşük faizli konut kredisi kampanyası vatandaştan yoğun ilgi gördü. Düşen konut fiyatlarını alım için fırsata çevirmek isteyen vatandaş faizlerin düşmesi ile alıma başladı. İşte Garanti, ICBC, Fibabanka, Burgan Bank ve İş Bankası faiz oranları...

BANKALARDAN İNDİRİM KARARI

Garanti Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.26

ICBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.27

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