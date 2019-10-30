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  • Son Güncelleme: 30.10.2019 12:41

’nin İHA’ları medyasının gündeminde: /PYD-’ye karşı verilen mücadelenin seyrini değiştirdi

'li Bloomberg tarafından servis edilen haberde, “İHA’lar, ’nın ülkenin Güneydoğusunda, ’ın kuzeyinde ve ’de ’ya karşı onlarca yıldır sürdürdüğü mücadelede olayların seyrini değiştirdi” denildi.

ABD Medyasının gündemi Türkiye’nin İHA’ları

14 Ekim tarihinde /PYD-'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntülerin anlatıldığı haberde, "PKK/PYD-YPG'liler tünelden çıkarken bir Türk keşif İHA'sı onları fark etti. PKK/YPG'liler, 'de bir kamyona mühimmat yüklerken söz konusu İHA, onların koordinatlarını bir F-16'ya gönderdi. F-16 da saniyeler sonra operasyon gerçekleştirdi" denildi.

Bloomberg tarafından servis edilen haberde, "İHA'lar, Ankara'nın ülkenin Güneydoğusunda, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de PKK'ya karşı onlarca yıldır sürdürdüğü mücadelede olayların seyrini değiştirdi" denildi.



"İHA'ların kullanılması ayrıca hem Türk askerlerinin hayatını kurtarıyor hem de Savunma Bakanlığının tasarruf etmesini sağlıyor" denilen haberde, "ABD askerleri, 9 Ekim'de çekilmeye başladıktan sonra Türk İHA'ları, jetleriyle birlikte, askerlerin önünü açmak için PKK/PYD-YPG'lilerin sığınak ve mevzilerini vurmaya başladı" ifadelerine yer verildi.

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