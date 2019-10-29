Denizbank, Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faizi ne kadar?
Merkez Bankası politika faiz oranlarını yüzde 14'e çekmişti. Vatandaşlar ise yeni konut kredisi faiz oranları için umutlandı. Güncel kredi faiz oranları için düşüş trendi başladı. Kamu ve özel bankalar tarafından son günlerce ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi güncel kredi faiz oranları için indirim duyuruları yapılıyor. En uygun koşullarla kredi kullanmak isteyen vatandaşlar son faiz indirimi sonrası bankaların atacağı adımları merak ediyor. Şimdi gözler kamu bankalarında. 0,99 oranından kredi kullandıran kamu bankalarının oranı 0,89 seviyelerine çekebileceği belirtiliyor. Peki, mevcut kredi faiz oranları ne kadar? Denizbank, Garanti Bankası Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faizi ne kadar? İşte 29 Ekim güncel kredi faiz oranları...
Merkez Bankası tarafından piyasalarda rahatlama ve vatandaşa ekonomik esneklik sağlanması amacı ile alınan kredi faiz oranlarındaki indirim kararı, piyasaya olumlu şekilde yansıdı. Merkez Bankası'nın aldığı bu indirim kararının ardından bankalar tarafından da güncel kredi faiz oranları için indirimlere gidilmeye başlandı. Bu sayede vatandaşların kredi çekimlerinde uygulanan faiz oranları çok daha düşük seviyelere inmeye başladı. Hatta kredi türüne göre vatandaşların bankalardan alacakları kredilerde güncel kredi faiz oranları %1' in altına bile düştü. Peki, Denizbank, Garanti Bankası Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? Özel bankalarda konut kredisi faiz oranı kaç? İşte konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranlarında son durum...
Kredilerdeki faiz oranı indirim trendi, özellikle konut kredilerinde oldukça yüksek seviyede oldu. Vatandaşın kolayca kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayan konut kredilerindeki güncel kredi faiz oranları için indirim uygulanması, anında gayrimenkul sektörüne olumlu şekilde yansıdı. Gayrimenkul satışlarında artışın yaşanmaya başladığı süreçte kamu bankaları tarafından konut kredisi güncel faiz oranları yüzde 1'in altında sunuluyor.
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANI NE KADAR?
Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranını yüzde 1'in altına gerileterek 0,99'dan işlem yapmaya başlamıştı. 2 aydır 0,99'dan işlem yapan Ziraat Bankası 25 Ekim itibarıyla da yeni konut alımlarında 0,99 oranında faizle kredi imkanı sunuyor. Ziraat Bankası 10 yıl ve 15 yıl gibi vade seçeneklerini de bünyesinde barındırıyor. İhtiyaç kredisi ve taşıt kredisinde de adım atan Ziraat Bankası'nın faiz oranları şöyle:
Konut kredisi faizi: 0,99
İhtiyaç kredisi faizi: 1.35
Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,25
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANI NE KADAR?
Bir diğer kamu bankası olan Vakıfbank da art arda adımlar atarak vatandaşlara büyük fırsatlar sundu. Ziraat Bankası ile birlikte faiz indirimine giden Vakıfbank yaklaşık 2,5 aydır 0,99'dan konut kredisi veriyor. Vakıfbank, yeni konut alımlarında 15 yıla kadar vade seçeneğini de sunuyor. Vakıfbank ayrıca ihtiyaç ve taşıt kredisi faizlerinde de büyük adımlar attı. İşte Vakıfbank'ın kredi faiz oranları...
Konut kredisi faizi: 0,99
İhtiyaç kredisi faizi: 1.35
Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,25
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANI NE KADAR?
Ziraat Bankası ve Vakıfbank ile birlikte adım atan Halkbank 15 yıl vadeye kadar konut kredisi imkanı sunuyor. Halkbank, yeni konut alımlarında 0,99 faiz oranı uyguluyor. Taşıt ve ihtiyaç kredisinde de haöle yapan Halkbank'ın faiz tablosu şöyle:
Konut kredisi faizi: 0,99
İhtiyaç kredisi faizi: 1.35
Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,25