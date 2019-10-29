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3600 müjdesi

AK Parti MKYK toplantısı sonrası Sözcü Ömer Çelik, merakla beklenen ek gösterge hakkında konuştu: 3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok arkadaşlarımız çalışıyor.

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