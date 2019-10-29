3600 müjdesi AK Parti MKYK toplantısı sonrası Sözcü Ömer Çelik, merakla beklenen ek gösterge hakkında konuştu: 3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok arkadaşlarımız çalışıyor.



AK Parti MKYK toplantısı sonrası Sözcü Ömer Çelik, merakla beklenen ek gösterge hakkında konuştu: 3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok arkadaşlarımız çalışıyor.

Son dakika: AK Parti'den 3600 ek gösterge açıklaması! 3600 ek göstergede kimleri kapsıyor? İşte son durum AK Parti MKYK toplantısı sonrası Sözcü Ömer Çelik, merakla beklenen ek gösterge hakkında konuştu: 3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok arkadaşlarımız çalışıyor. TÜM MANŞETLER