Dolar son dakika... Dolar kuru geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın beklentinin üzerindeki 250 baz puanlık faiz indirimine rağmen 5.90'ı test etmişti. Burada fazla kalmayaran 5.75 - 5.80 bandına gerileyen dolar/TL, dünkü işlem gününe 5.77 liradan başladı. Bugün Borsa İstanbul resmi tatil olan Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kapalı olacak. Yatırımcılar Fed'in faiz kararı öncesi piyasalardaki son durumu merak ediyor. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 29 Ekim güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...