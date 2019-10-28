Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 29.10.2019 07:47
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 07:50

son durum: 29 Ekim ve ne oldu? Döviz kurları alış satış fiyatı ne kadar?

da son dakika hareketliliği yaşanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün borsa kapalı. Dünkü işlem gününe 5.77 ile başlayan dolar/TL ilerleyen saatlerde yatay seyir izledi. Piyasalar, Fed'in faiz açıklamasını bekliyor. Peki, bugün ve ne kadar oldu? İşte 29 Ekim güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Dolar kuru geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın beklentinin üzerindeki 250 baz puanlık faiz indirimine rağmen 5.90'ı test etmişti. Burada fazla kalmayaran 5.75 - 5.80 bandına gerileyen dolar/TL, dünkü işlem gününe 5.77 liradan başladı. Bugün Borsa İstanbul resmi tatil olan Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kapalı olacak. Yatırımcılar Fed'in faiz kararı öncesi piyasalardaki son durumu merak ediyor. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 29 Ekim güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDolar son durum: 29 Ekim euro ve dolar kuru ne oldu? Döviz kurları alış satış fiyatı ne kadar?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri