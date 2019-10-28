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  • 28.10.2019 18:49
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 18:49

Son dakika: 'den açıklaması! 3600 de kimleri kapsıyor? İşte son durum

Yüz binlerce kamu çalışanını yakından ilgilendiren deki son durum yakından takip ediliyor. 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla artışı hakkında araştırmalar artış göstermeye başlamıştı. Bugün Sözcüsü ek gösterge hakkında açıklamalarda bulundu. Bu nedenle 3600 ek göstergede kimleri kapsıyor sorusu merakla araştırılıyor. İşte 3600 ek göstergede son durum...

AK Parti'den 3600 ek gösterge açıklaması! İşte son durum

Ekim ayının başında Meclis'in açılmasıyla akıllara gelen konulardan birisi de 3600 ek gösterge oldu. Kamu çalışanları 3600 ek göstergenin Meclis gündemine gelip gelmeyeceğini heyecanla bekliyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ek gösterge hakkında son detayları vatandaşlarla paylaştı. İşte 3600 ek gösterge hakkında son gelişmeler...

AK PARTİ'DEN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı konuşmada "3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok arkadaşlarımız çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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