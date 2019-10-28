Ekim ayının başında Meclis'in açılmasıyla akıllara gelen konulardan birisi de 3600 ek gösterge oldu. Kamu çalışanları 3600 ek göstergenin Meclis gündemine gelip gelmeyeceğini heyecanla bekliyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ek gösterge hakkında son detayları vatandaşlarla paylaştı. İşte 3600 ek gösterge hakkında son gelişmeler...

AK PARTİ'DEN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı konuşmada "3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok arkadaşlarımız çalışıyor." ifadelerini kullandı.