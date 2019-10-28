İndirim müjdesi gelecek mi? Banka faiz oranları düşecek mi? TEB, Vakıfbank, Halkbank, Garanti kredi faizi

Geçen hafta faiz kararını açıklayan Merkez Bankası politika faizini yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirdi. Alınan kararla birlikte gözler banka kredi faizleri düşecek mi sorusuna çevrildi. Bankaların faiz indirime gidip gitmeyeceği merak edilirken kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar bir yandan güncel faiz oranlarını araştırıyor. İşte banka banka güncel kredi faiz oranları...
KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?
HALKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: (Hızlı kredi) 1.49 - Özel sektör çalışanları (1.35)
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 0.99
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