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  • 28.10.2019 21:32
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 21:32

İndirim müjdesi gelecek mi? Banka faiz oranları düşecek mi? TEB, Vakıfbank, Halkbank, Garanti kredi faizi

Bankaların geçtiğimiz aylarda ardı ardına nda indirime gitmesiyle birlikte son dönemlerde kredilere talepte artış yaşandığı görülüyor. Ev ve araba almak isteyenler bir yandan bankalar tarafından sunulan oranları incelerken kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, banka faiz oranları düşecek mi? İşte TEB, Vakıfbank, Halkbank, Garanti kredi faiz oranları...

En uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte güncel oranlar

Geçen hafta faiz kararını açıklayan Merkez Bankası politika faizini yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirdi. Alınan kararla birlikte gözler banka kredi faizleri düşecek mi sorusuna çevrildi. Bankaların faiz indirime gidip gitmeyeceği merak edilirken kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar bir yandan güncel faiz oranlarını araştırıyor. İşte banka banka güncel kredi faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: (Hızlı kredi) 1.49 - Özel sektör çalışanları (1.35)
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 0.99

Diğer bankaların faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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