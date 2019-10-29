Milli ve dini bayramlarımız yasalarımızda resmi tatil olarak tanımlanıyor. Bunlardan birisi de Cumhuriyet Bayramı. Bugün Cumhuriyetimiz'in 96. yılını kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Cumhuriyet Bayramı diğer milli bayramlarımızdan farklı olarak 1.5 gün tatil şekilde belirlenmiş durumda. Birçok işyerinde hem Pazartesi öğleden sonra hem de Salı yani 29 Ekim günü çalışılması da söz konusu.
- Ekonomi
- 29.10.2019
- Gazete
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda çalışanlara mesai tam ödenir mi? Mesai nasıl hesaplanır?
Cumhuriyet Bayramı diğer milli bayramlarımızdan farklı olarak 1.5 gün tatil şekilde belirlenmiş durumda. Birçok işyerinde hem Pazartesi öğleden sonra hem de Salı yani 29 Ekim günü çalışılması da söz konusu. Fazla çalışmalardan farklı olarak bayram çalışmaları daha yüksek mesai ile ücretlendiriliyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda mesai tam ödenir mi? Mesai nasıl hesaplanır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...
Milli ve dini bayramlarımız yasalarımızda resmi tatil olarak tanımlanıyor. Bunlardan birisi de Cumhuriyet Bayramı. Bugün Cumhuriyetimiz'in 96. yılını kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Cumhuriyet Bayramı diğer milli bayramlarımızdan farklı olarak 1.5 gün tatil şekilde belirlenmiş durumda. Birçok işyerinde hem Pazartesi öğleden sonra hem de Salı yani 29 Ekim günü çalışılması da söz konusu.
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