ve dini bayramlarımız yasalarımızda resmi tatil olarak tanımlanıyor. Bunlardan birisi de Cumhuriyet Bayramı. Bugün Cumhuriyetimiz'in 96. yılını kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Cumhuriyet Bayramı diğer milli bayramlarımızdan farklı olarak 1.5 gün tatil şekilde belirlenmiş durumda. Birçok işyerinde hem Pazartesi öğleden sonra hem de Salı yani 29 Ekim günü çalışılması da söz konusu.